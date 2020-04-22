В Москве камеры начали штрафовать водителей без пропусков

Штраф за езду на автомобиле, номер которого не привязан к цифровому пропуску, составил 5000 рублей

Со среды, 22 апреля, в Москве камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали штрафовать водителей, которые не оформили специальные цифровые пропуска, введенные в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Сумма штрафа составила 5000 рублей.

Пропуск для передвижения по городу можно оформить на сайте столичной мэрии или через мобильное приложение. В нем прописывается государственный номер автомобиля, который автоматически привязывается к человеку за рулем. «Не важно, на кого зарегистрировано транспортное средство, оно может быть даже прокатным. Главное, чтобы на него был оформлен пропуск, в таком случае штраф не получит ни владелец ТС, ни сам водитель при проверке», — уточнили московские власти. При этом в мэрии предупреждают, что новый пропуск необходимо оформить минимум за пять часов до поездки, чтобы информация успела попасть в базу.