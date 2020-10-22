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22 окт 2020

В Москве мобильные камеры научились фиксировать проезд по обочине МКАД

В Москве мобильные камеры научились фиксировать проезд по обочине МКАД

«Парконы» будут штрафовать нарушителей на тех участках магистрали, где пока нельзя установить стационарные комплексы

В Москве автомобили с камерами фиксации нарушений правил дорожного движения («парконы») начали штрафовать водителей за проезд по обочине на МКАД. Об этом в своем Telegram-канале пишет столичный департамент транспорта.

В ведомстве отметили, что мобильные комплексы позволят бороться с нарушителями на тех участках, где пока технически невозможна установка стационарных дорожных камер. Кроме того, нововведение «позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать».Пока фиксировать выезд на обочину научился только один «паркон», однако впоследствии такая функция появится и на других машинах, работающих на МКАД.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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