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21 ноя 2019

В Москве отменили транспортный налог для электромобилей

В Москве отменили транспортный налог для электромобилей

Соответствующие поправки в закон города Москвы «О транспортном налоге» приняли депутаты Мосгордумы

«Поправки в закон «О транспортном налоге» полностью освободят от него электромобили. Льгота не будет распространена на транспортные средства, в которых установлены одновременно электродвигатель и двигатель иного типа. Эти меры направлены на повышение заинтересованности москвичей и частного бизнеса в приобретении электрокаров взамен традиционных автомобилей, переходе большего числа автомобилистов на экологически чистые виды транспорта», — цитирует ТАСС первого замруководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Да гибридные автомобили под эти льготы не попадают. Кроме того налог не отменяется «на совсем». Льготы будут действовать будет действовать в течение пяти лет — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го. О введении аналогичных норм говорят и в регионах: ранее с такой инициативой выступили в Ульяновской и Иркутской областях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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