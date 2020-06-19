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19 июн 2020

В Москве появился новый вид разметки для парковок

В Москве появился новый вид разметки для парковок

На московских улицах начали наносить новую разметку, позволяющую парковать большее количество автомобилей

Новый вид разметки для парковочных мест начали наносить на улицах Москвы. Вместо размеченных прямоугольников для парковки каждого автомобиля стандартной длиной 6,5 м на отведенных под парковку участках начали рисовать прерывистые линии.

Ранее столичные власти начали масштабное внедрение разметки нового типа для тоннелей, где вместо сплошных линий будут предусмотрены прерывистые полосы. Их нанесут только на небольших участках, однако нововведение даст водителям возможность совершать перестроения, которые прежде были запрещены. Как отмечают авторы проекта, это снизит количество штрафов и пробок, а также избавит автомобилистов от лишней езды по городу из-за пропуска съезда.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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