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27 июл 2022

В Москве появится платная дорога

В Москве появится платная дорога

В сентябре текущего года власти столицы собираются открыть первую платную трассу на территории города – московский скоростной диаметр

Бессветофорная 70-километровая магистраль сможет соединить несколько районов Москвы и Подмосковья, а также десять крупнейших шоссе. По сообщениям столичного департамента транспорта с юга на север Москвы по такой дороге можно будет проехать за 40 минут.

Интересно, но москвичам и жителям области платить за проезд не придется. В Автодоре говорят, что отдавать деньги придется лишь тем, кто следует через столицу транзитом. Впрочем, по неподтвержденной информации оплату будут взимать со всех машин с региональными номерами (кроме московских и областных).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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