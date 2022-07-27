В Москве появится платная дорога

В сентябре текущего года власти столицы собираются открыть первую платную трассу на территории города – московский скоростной диаметр

Бессветофорная 70-километровая магистраль сможет соединить несколько районов Москвы и Подмосковья, а также десять крупнейших шоссе. По сообщениям столичного департамента транспорта с юга на север Москвы по такой дороге можно будет проехать за 40 минут.

Интересно, но москвичам и жителям области платить за проезд не придется. В Автодоре говорят, что отдавать деньги придется лишь тем, кто следует через столицу транзитом. Впрочем, по неподтвержденной информации оплату будут взимать со всех машин с региональными номерами (кроме московских и областных).