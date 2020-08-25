В Москве появятся "динамические выделенки"

В ЦОДД считают, что такие выделенки будут очень актуальными на узких улицах, где невозможно проложить постоянную выделенную полосу

В Москве в будущем могут появиться первые динамические выделенные полосы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Центра организации дорожного движения Александра Есина. По его словам, «это перспективное направление организации дорожного движения в столице».

Есин объяснил, что такие выделенки будут очень актуальными на узких улицах, где невозможно проложить постоянную выделенную полосу. По его мнению, организовать такую систему можно было бы, к примеру, по аналогии с реверсивным движением. «Как только дорога загружается выше определенного предела, включается режим выделенной полосы. Это помогло бы более рационально использовать дорожную сеть, а также не вызвало бы сопротивления процессу организации выделенных полос со стороны автолюбителей», — добавил чиновник.