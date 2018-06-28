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28 июн 2018

В Москве появятся не фиксирующие нарушения камеры

В Москве появятся не фиксирующие нарушения камеры
Автор фото: Департамент строительства Москвы

Москва постепенно становится полигоном для испытания новых камер. К обычным комплексам фиксации нарушений добавляются новые, ранее не встречавшиеся на дорогах.

Так, город хочет заключить договор с компанией, которая установит 400 «активных» муляжей комплексов фиксации нарушений ПДД. Они будут записывать и хранить информацию, но сами нарушения фиксировать не будут. На это планируется потратить 335 миллионов рублей, пишет "КоммерсантЪ".

Такая камера будет оснащена софтом, который умеет снимать и обрабатывать видео, сохранять его, распознавать номера, причем не только российские, но и зарубежные. В памяти каждого устройства должно сохраняться не менее тысячи проездов транспортных средств.

Предполагается, что новые камеры будут использоваться для розыска транспортных средств. Места их установки определит ГИБДД после подписания госконтракта.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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