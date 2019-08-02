В Москве появятся новые «выделенки»

В Москве появится еще 15 выделенных участков для общественного транспорта. Любопытно, что большинство из них приходится на самые загруженные улицы города

«По новым выделенным участкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров. Такие полосы позволяют ускорить движение автобусов, троллейбусов и электробусов. А пассажиры городского транспорта могут точнее планировать свои поездки и меньше времени тратить на дорогу», — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Любопытно, что длина каждого отрезка не превысит одного километра. Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенных полос.