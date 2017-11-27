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27 ноя 2017

В Москве появятся платные железнодорожные переезды

В Москве появятся платные железнодорожные переезды

В ближайшие несколько лет в Московской области появятся первые платные путепроводы, которые станут альтернативой железнодорожным переездам. Те водители, которые не хотят подолгу стоять перед переездами будут должны заплатить от 48 до 106 руб. в зависимости от типа транспортного средства.

Первые переезды появятся в районе Саввинской Слободы в Одинцовском районе и платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Их строит компания «Подмосковная платная дорога» по контракту концессии, без привлечения бюджетных средств.

Из-за сложности процедур Московская область меняет стратегию привлечения инвесторов для строительства таких путепроводов и платных дорог. Теперь желающая участвовать компания сама размещает предложение и, если не находятся конкуренты, правительство региона заключает с ними соглашение. Так, как пишет «КоммерсантЪ», компания «Мостальянс» за один миллиард рублей готова построить платный путепровод вблизи станции Спутник на Можайском шоссе.

Кроме того, власти Подмосковья хотят развивать и сеть региональных платных дорог. Первой из них должна стать 16-километровая трасса, соединяющая Дмитровское и Ярославское шоссе. Там каждый километр пути обойдется в 10 руб., то есть проезд на легковушке по всей дороге обойдется в 160 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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