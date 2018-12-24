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24 дек 2018

В Москве появятся пункты по ликвидации ДТП

В Москве появятся пункты по ликвидации ДТП

Речь идет о специальных площадках, куда с проезжей части перемещаются автомобили-участники ДТП, чтобы возможность возникновения заторов была минимальной. Предполагается, что нововведение позволит максимально быстро освобождать проезжую часть

На данный момент создано четыре таких пункта, каждый из которых располагается на разных участках МКАД. По словам руководителя ЦОДД, Вадима Юрьева, пункты переоборудованы из бывших постов ДПС. Каждый из пунктов будет оборудован диспетчерским пультом и площадкой для эвакуируемых автомобилей. Скорее всего, на них также будут базироваться экипажи аварийных комиссаров.

Отметим, раньше на разбор аварии с учетом проведения следственных действий, включая проверку технического состояния автомобилей, уходило порядка шести часов. При этом мероприятия проводились на проезжей части и затрудняли движение на МКАД.  Введение подобных пунктов должно сократить  время на разбор ДТП в три раза.

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