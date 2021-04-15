В Москве предполагается снести все гаражи

Очередная общественная инициатива поражает своим радикализмом - Общественная палата РФ предложила снести все гаражи в Москве. Логичный вопрос, как быть с собственниками строений. Ответ есть – выдавать компенсацию, но не деньгами.

Точнее не только деньгами. Напомним, что сейчас размер денежной компенсации за снесенный гараж составляет 350 тысяч рублей. Да, эта цифра несколько ниже средней стоимости гаража в 500-700 тысяч, собственно общественники предполагают помимо денег обеспечивать граждан местами на подземных и наземных паркингах.

То есть, идеальная ситуация выглядит так – ваш гараж сносят, вы получаете взамен место на подземной парковке, например, и 350 тысяч рублей сверху. Впрочем, у инициативы есть и критики – например многие справедливо полагают, что «переселение» , а парковки есть не во всех местах скопления гаражей, вызовет много споров у бывших владельцев гаражей.