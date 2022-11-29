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29 ноя 2022

В Москве снизились аварии с каршерингом

В Москве снизились аварии с каршерингом

В 2022 году заметно уменьшилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга.

Как сообщают в ГИБДД, положительная динамика связана с активной работой ведомства по контролю за автомобилями служб каршеринга. Так, в ходе регулярных рейдов инспекторы выявили более 121 тысячи нарушений со стороны водителей, которые управляли данными транспортными средствами. Также ведомством было заведено 25 уголовных дел в отношении лиц¸ которые управляли арендным автомобилем по поддельным аккаунтам.

Если говорить языком цифр, то  с января по октябрь было зарегистрировано 327 «каршеринговых» происшествий, в которых погибли 15 человек, ещё 384 получили травмы. Это на 21,1 и 14,7 процента меньше, чем годом ранее.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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