В Москве снизились аварии с каршерингом

В 2022 году заметно уменьшилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга.

Как сообщают в ГИБДД, положительная динамика связана с активной работой ведомства по контролю за автомобилями служб каршеринга. Так, в ходе регулярных рейдов инспекторы выявили более 121 тысячи нарушений со стороны водителей, которые управляли данными транспортными средствами. Также ведомством было заведено 25 уголовных дел в отношении лиц¸ которые управляли арендным автомобилем по поддельным аккаунтам.

Если говорить языком цифр, то с января по октябрь было зарегистрировано 327 «каршеринговых» происшествий, в которых погибли 15 человек, ещё 384 получили травмы. Это на 21,1 и 14,7 процента меньше, чем годом ранее.