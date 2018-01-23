Московские власти говорят о том, что победить пробки в городе можно только пересадив большинство автомобилистов на общественный транспорт, который чиновники называют «комфортным». Но так как добровольно водители этого делать не хотят, то город продолжит работы по превращению кажднодневных поездок на машине в невыгодное предприятие.

В ближайшие два года в городе будет запущено 42,7 километра выделенных полос для общественного транспорта. То есть на таком протяжении улично-дорожной сети автомобилисты лишатся одной полосы (по крайней мере по рабочим дням).

Шесть километров выделенных полос построят в направлении Свободный проспект — Вешняковская улица до пересечения с улицей Красный Казанец (за исключением Новогиреевской эстакады). 16,1 километра выделенки оборудуют по магистрали Минская улица — Ломоносовский проспект — Нахимовский проспект — Коломенский проезд — улица Новинки. 6,6 километра дорог для общественного транспорта запланировано в направлении улица Хачатуряна — Северный бульвар — улица Дежнева — улица Менжинского. Около одного километра выделенных полос обустроят на Большой Черкизовской улице (от Халтуринской улицы до станции метро «Преображенская площадь»). Работы пройдут в рамках реконструкции Щелковского шоссе. На улице Академика Королева и в Останкинском проезде проложат 2,4 километра полос для общественного транспорта. 1,75 километра полос оборудуют на улице Александры Монаховой (от Калужского шоссе до Фитаревской улицы), девять километров — на Калужском шоссе во время его реконструкции. После их запуска в Москве будет действовать 329 километров полос с приоритетным движением наземных городских маршрутов и такси.

Сейчас в Москве действуют 43 выделенные полосы, протяженность которых свыше 287 километров. В 2017 году было запущено движение по 37,8 километра таких полос.