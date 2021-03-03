В Москве уберут все предупреждения о камерах

Все знаки, оповещающие о комплексах фото и видеофиксации, будут убраны с улиц столицы. Они останутся лишь на въездах в город.

Зачем городским властям понадобилось идти на такие радикальные меры. Удивительно, но как оказалось, в них не видят смысла. Дескать, зачем нам предупреждать водителей о каждой камере, если данные о них содержатся в навигаторах. На официальном портале ЦОДД тоже есть список адресов «с ловушками», который постоянно пополняется.

Так что, до первого сентября все знаки, коих около двух тысяч на всю столицу, будут убраны. Информационные знаки 6.22 «Фотовидеофиксация» будут стоять лишь на въездах в город. Согласно правилам, такие знаки будут размещены рядом с табличками, информирующими о названиях населенных пунктов.



