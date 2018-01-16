Москва продолжает увеличивать число камер, фиксирующих различные нарушения Правил дорожного движения. Столица уже лидер по их количеству и вскоре может обогнать Татарстан как регион, в котором расположено больше всего таких комплексов.

В этом году число стационарных камер вырастет примерно на треть до 500-700 штук. «Примерно 75–80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта», — заявил в интервью «Коммерсанту» глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

При этом, Москва не собирается заключать контракты частно-государственного характера, как это, например, сделали власти соседней Московской области. При таких условиях, коммерческая структура занимается установкой, обслуживанием и обработкой данных, получая за это фиксированную сумму с каждого выписанного постановления (В Подмосковье это 230 рублей). Москва же будет брать камеры в аренду. Конкурс на выбор подрядчика будет объявлен в ближайшее время. При этом, договор аренды будет предусматривать, что по окончанию его срока действия Москва бесплатно получит комплексы в свою собственность.

