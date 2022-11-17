Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2022

В Москве вынесли более четырех миллионов штрафа за непристегнутый ремень

В Москве вынесли более четырех миллионов штрафа за непристегнутый ремень
В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по октябрь было выявлено более 4,5 миллиона нарушителей, которые не пристегивают ремни безопасности.
Давайте несколько разберемся в цифрах -  в данную статистику сотрудники автоинспекции вносят не только те штрафы, которые оформили при помощи материалов камер, но и, например, постановления, вынесенные инспекторами ГИБДД. Кроме того, в зачете учитываются и штрафы за использование телефона за рулем, так как камеры, которые контролируют использование смартфона, отслеживают и ремень.
 
Если говорить конкретнее, то при помощи комплексов фиксации нарушений было вынесено 3 853 402 постановления за непристёгнутый ремень безопасности. Ещё 68 115 нарушителей обнаружили патрульные экипажи ДПС. Во время дежурства на дорогах сотрудники ГИБДД также выявили 701 разговаривающего по мобильному водителя. Камеры за тот же срок выписали за это нарушение 804 756 постановлений

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Тьери Боллоре покинул пост главы Jaguar Land Rover

17 ноября 2022

Китайский автомобиль стал лидером европейского краш-теста

17 ноября 2022

Сотрудников Минприроды пересадят на экологичные автомобили

17 ноября 2022

Россия вошла в рейтинг стран с самой дорогой парковкой

17 ноября 2022
Porsche 911 Dakar (2023)

Представлен внедорожный Porsche 911

17 ноября 2022

Задержанным за пьянство, не дадут стать водителями

17 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"

Написано новостей:

3 1 8 6 6