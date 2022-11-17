В Москве вынесли более четырех миллионов штрафа за непристегнутый ремень

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по октябрь было выявлено более 4,5 миллиона нарушителей, которые не пристегивают ремни безопасности.

Давайте несколько разберемся в цифрах - в данную статистику сотрудники автоинспекции вносят не только те штрафы, которые оформили при помощи материалов камер, но и, например, постановления, вынесенные инспекторами ГИБДД. Кроме того, в зачете учитываются и штрафы за использование телефона за рулем, так как камеры, которые контролируют использование смартфона, отслеживают и ремень.

Если говорить конкретнее, то при помощи комплексов фиксации нарушений было вынесено 3 853 402 постановления за непристёгнутый ремень безопасности. Ещё 68 115 нарушителей обнаружили патрульные экипажи ДПС. Во время дежурства на дорогах сотрудники ГИБДД также выявили 701 разговаривающего по мобильному водителя. Камеры за тот же срок выписали за это нарушение 804 756 постановлений