Автомобильный портал Motorpage
12 май 2020

В Москве запустили новую систему проверки цифровых пропусков у автомобилистов

В Москве запустили новую систему проверки цифровых пропусков у автомобилистов

У Госавтоинспекции и столичного Центра организации дорожного движения появилась возможность отслеживать автомобили без цифровых пропусков в реальном времени – для этого они подключаются к стационарным дорожным камерам. Новая система контроля получила название «Карантин»

Система «Карантин» работает следующим образом: инспектор ДПС подключается к стационарному комплексу фиксации нарушений, отходит на расстоянии 200–300 метров и в режиме реального времени может отслеживать в потоке машины, на которые не оформлен обязательный цифровой пропуск. Такие автомобили он останавливает для проверки.

«Карантин» уже опробовали в период майских праздников – за это время система выявила более 3,7 тысячи водителей, которые передвигались по Москве без цифрового пропуска. Штраф за это нарушение составляет пять тысяч рублей, а квитанции автомобилистам рассылает МАДИ.

Новую систему планируется использовать в столице и после снятия режима повышенной готовности, но для другой цели – для выявления автомобилей без ОСАГО или регистрации. Кроме того, она позволит фиксировать машины злостных должников по штрафам.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Morphoz концепт

В гамме Renault появятся два серийных электрических кроссовера

12 мая 2020

Mazda просит очень много денег из-за убытков на фоне COVID-19

12 мая 2020

Названа самая частая ошибка водителей при оформлении цифрового пропуска

12 мая 2020

Илон Маск оказался русским

12 мая 2020
Tesla Roadster

Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

08 мая 2020
Nissan Kicks

Кроссовер Nissan Kicks получил турбомотор от Renault Arkana

08 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"

Написано новостей:

2 5 7 8 9