В Москве запустили новую систему проверки цифровых пропусков у автомобилистов

У Госавтоинспекции и столичного Центра организации дорожного движения появилась возможность отслеживать автомобили без цифровых пропусков в реальном времени – для этого они подключаются к стационарным дорожным камерам. Новая система контроля получила название «Карантин»

Система «Карантин» работает следующим образом: инспектор ДПС подключается к стационарному комплексу фиксации нарушений, отходит на расстоянии 200–300 метров и в режиме реального времени может отслеживать в потоке машины, на которые не оформлен обязательный цифровой пропуск. Такие автомобили он останавливает для проверки.

«Карантин» уже опробовали в период майских праздников – за это время система выявила более 3,7 тысячи водителей, которые передвигались по Москве без цифрового пропуска. Штраф за это нарушение составляет пять тысяч рублей, а квитанции автомобилистам рассылает МАДИ.

Новую систему планируется использовать в столице и после снятия режима повышенной готовности, но для другой цели – для выявления автомобилей без ОСАГО или регистрации. Кроме того, она позволит фиксировать машины злостных должников по штрафам.