В Москве заработает завод по производству батарей для электрокаров

Компания «Рэнера» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») открывает в особой экономической зоне «Технополис Москва» сборочную площадку по выпуску батарей для электромобилей

Помимо конвейера на территории нового завода расположится научно-исследовательский центр, где будет вестись разработка новых продуктов и несколько испытательных лабораторий. Помимо батарей предприятие наладит выпуск компонентов зарядной инфраструктуры – терминалов и систем накопления энергии.

Сообщается, что первые сборочные линии запустят уже осенью. К слову, здесь же будут создаваться и детали для электромобиля «Атом», который разрабатывается силами государственной корпорации «Росатом».