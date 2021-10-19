В Москве заработали камеры, которые следят за фарами

Столичный ЦОДД официально объявил о запуске в работу комплекса автоматической фиксации, настроенного на определение выключенного ближнего света.

Соблюдение какого правила будут фиксировать комплексы видеонаблюдения? Поясняем – статья 12.20 КоАП, которая предусматривает преду­преждение либо 500-рублёвый штраф, если водитель не передвигается днем с включенными фарами или дневными ходовыми огнями, согласно пункту 19.5 правил дорожного движения.

Где установлены камеры? К сожалению, ЦОДД не дает прямого ответа на этот вопрос, лишь указывая, что комплексы ведут свою работу на востоке столицы. Напомним, что в июле разработчики комплекса заявили о грядущем запуске пробной эксплуатации новой технологии сразу в 12 регионах страны.