В МВД дали комментарий по плановым рейдам ГИБДД

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что весной по стране планируется провести несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей и неплательщиков штрафов.

Как сообщает ТАСС, никаких массовых мероприятий ведомство проводить не планирует. То есть, условно, всероссийских рейдов по борьбе с пьянством происходить не будет. В то же время, в отдельных регионах подобные акции планируются, так как данный вопрос находится в ведении территориальных подразделений полиции.

«Периодичность данных мероприятий, состав задействованных в них сил и средств определяются территориальными органами МВД России на основании анализа аварийности с учетом складывающейся оперативной обстановки и сезонности», — цитирует информационное агентство представителей ведомства. Надо заметить, что в МВД постоянно заявляют об эффективности подобных мер в борьбе с правонарушениями.