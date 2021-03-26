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26 мар 2021

В МВД дали комментарий по плановым рейдам ГИБДД

В МВД дали комментарий по плановым рейдам ГИБДД

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что весной по стране планируется провести несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей и неплательщиков штрафов.

Как сообщает ТАСС, никаких массовых мероприятий ведомство проводить не планирует. То есть, условно, всероссийских рейдов по борьбе с пьянством происходить не будет. В то же время,  в отдельных регионах подобные акции планируются, так как данный вопрос находится в ведении территориальных подразделений полиции.

«Периодичность данных мероприятий, состав задействованных в них сил и средств определяются территориальными органами МВД России на основании анализа аварийности с учетом складывающейся оперативной обстановки и сезонности», —  цитирует информационное агентство представителей ведомства. Надо заметить, что в МВД постоянно заявляют об эффективности подобных мер в борьбе с правонарушениями.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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