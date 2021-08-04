В МВД назвали главную сложность нового водительского экзамена.

Через несколько месяцев после внедрения новых нормативов по сдаче водительского экзамена в ГИБДД пришли к выводу, что показатели успешной сдачи ухудшились. В чем причина?

Да, ведомство заявляет, что число абитуриентов, которые сдали экзамен с первого раза, уменьшилось и составляет в данный момент тринадцать процентов от общего количества. Между тем, в прошлом году этот показатель был ровно в два раза выше – 26 процентов. Интересно, что абитуриенты «валятся» не в теоретической части экзамена, а на практике!

Дело в том, что новые правила сдачи экзамена не предполагают наличия определенных маршрутов в условиях города, все направления выбираются инспектором случайным образом во время самого экзамена. Такой подход вызывает некоторую дезориентацию у абитуриента, и он начинает совершать ошибки.