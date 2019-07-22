В Новой Зеландии строят гиперкар, который обгонит "Формулу 1"

Компания Rodin Cars опубликовала первые фото проекта FZero ("Формула Ноль"). Гиперкар с обратной стороны Земли обещает "надрать" бампер не только болиду F1, но и Aston Martin Valkyrie, который претендует на звание "самого самого".

Глава Rodin Cars Дэвид Дикер заявил, что задача гиперкара – стать быстрее, чем болид "Формулы 1", и все характеристики прототипа подчинены именно этой цели. Специально для FZero уже строят четырехлитровый V10: разработкой мотора занимается ветеран автоспорта Грэхем Дэйл-Джонс, немало сил отдавший командам Cosworth и Ford. По словам инициаторов проекта, в итоге у них должен получиться самый легкий и компактный V10 в мире.

В базовой – атмосферной – версии двигатель, как ожидается, будет развивать порядка 700 л.с. Однако, уже проектируется и несколько турбированных модификаций с отдачей от 1 000 до 1 622 л.с. Внимательные люди скажут, что на фоне остальных гиперкаров, характеристики FZero внушают уважение, но до трепета не доводят, однако, есть один секрет.

Все дело в том, что вес нового гиперкара составит всего лишь 605 килограмм, так что автомобиль будет буквально лететь по треку. Кстати, чтобы легчайший гиперкар не снесло с дороги, его карбоновый кузов выполнят по особой аэродинамической схеме. На скорости в 300 км/ч оперение гиперкара должно генерировать прижимную силу в 4 тонны, тогда как даже у Aston Martin Valkyrie этот показатель составляет 1 800 кг.