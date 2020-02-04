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4 фев 2020

В новом КоАП сохранится возможность оплаты штрафа со скидкой

В новом КоАП сохранится возможность оплаты штрафа со скидкой

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%

«Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений. При этом проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения, — сообщили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС. — Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений». -  цитирует ТАСС пресс-службу Минюста.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа — в размере половины от суммы назначенного штрафа — распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью вреда общественности, напомнили в Минюсте.

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