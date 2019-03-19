В НТИ «Автонет» рассказали об ограничениях по эксплуатации беспилотников

В России разработали ряд ограничительных мер, касающихся внедрения беспилотного транспорта. Нововведение не позволит лоббировать интересы компаний, которые попытаются внедрять на рынке сомнительные решения

Собственно, запрет на автономные транспортные средства коснется сферы пассажирских перевозок в аэропортах. Также нельзя будет использовать автопилоты в автомобилях «скорой помощи, в логистике МЧС, полиции и других правоохранительных структурах. Интересно, что под запрет попала и сфера ритуальных услуг. Кроме того, запрет на беспилотных транспорт коснется тех сфер и регионов, в которых оплата услуг водителей окажется ниже услуг беспилотного транспорта.

«Мы находимся на пороге эпохи автоматизированного транспорта, работающего без участия человека, и важно уже сегодня обрисовать границы внедрения инновационных технологий. Безусловно, если серьезные испытания, проверки покажут через какое-то время, что беспилотный транспорт будет работать в 100% без задержек, можно будет говорить о его интеграции в том числе в работу аэропортов, больниц и других мест, связанных с серьезными рисками. Мы бы не хотели, чтобы предприниматели, желающие заниматься развитием беспилотных автомобилей, на данном этапе тратили свои силы на проекты, на работу которых ближайшие 7–10 лет нельзя давать разрешение», — заявили в пресс-службе НТИ «Автонет».