В ОАЭ разрешили тесты китайских беспилотников

Фирма WeRide из Китая, известная своими работами в области автономного вождения, получила национальную лицензию на тестовую эксплуатацию беспилотников по всей территории ОАЭ.

Надо сказать, что китайцы стали первой иностранной страной, продукцию которой пустили на арабские дороги. Правительство ОАЭ неслучайно пошло на такой шаг.

В частности, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что внимание к развитию автономного транспорта и выдача лицензии подобного уровня продиктованы стремлением довести долю беспилотников на дорогах Дубая до 25% к 2030 году.