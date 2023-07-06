Автомобильный портал Motorpage
6 июл 2023

В ОАЭ разрешили тесты китайских беспилотников

В ОАЭ разрешили тесты китайских беспилотников

Фирма WeRide из Китая, известная своими работами в области автономного вождения, получила национальную лицензию на тестовую эксплуатацию беспилотников по всей территории ОАЭ.

Надо сказать, что китайцы стали первой иностранной страной, продукцию которой пустили на арабские дороги. Правительство ОАЭ неслучайно пошло на такой шаг.

В частности, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что внимание к развитию автономного транспорта и выдача лицензии подобного уровня продиктованы стремлением довести долю беспилотников на дорогах Дубая до 25% к 2030 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta 2019 вид спереди

Когда на «Гранты» вернется система ABS?

06 июля 2023

Новые масла «Газпромнефть - СМ» на "Шелковом пути"

06 июля 2023
Peugeot 3008 (2021) вид сбоку

Stellantis разрабатывает «дальнобойные» электрокары

06 июля 2023
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2019 вид сверху

Представлен новый Mercedes CLE Coupe

06 июля 2023

Renault 5 вышел на тесты в серийном исполнении

06 июля 2023
Toyota RAV4 2019 вид сбоку

В Россию привезли Toyota Wildlander

06 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя» Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина»
Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 1 5