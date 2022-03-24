В Opel представили микроскопический фургон.

Компания Opel представила новую модификацию субкомпактного электрокара Rocks-e, предназначенную для коммерческого использования.

Фактически, перед нами одноместный городской электрокар, в чем его преимущество? Отвечаем - в большом багажном отсеке. Его объем - 400 литров. При этом грузоподъемность сравнительно невелика - 150 килограмм. Интересный факт, производитель предполагает, что клиент будет не просто возить грузы, а пользоваться специальными фирменными органайзерами-боксами. Скорее всего этот транспорт будут использовать в доставке продуктов и и фастфуда.

Динамические характеристики следующие: максимальная скорость составляет всего лишь сорок пять километров в час, хотя от 8-сильного электродвигателя ждать большего не приходится. Зато запас хода сравнительно велик - 75 километров. Первыми странами, где фургон появится в продаже к концу года, станут Германия и Нидерланды. В течение следующего года географию продаж планируют расширить на все страны Европы.