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24 мар 2022

В Opel представили микроскопический фургон.

В Opel представили микроскопический фургон.
Автор фото: фирма-производитель
Компания Opel представила новую модификацию субкомпактного электрокара Rocks-e, предназначенную для коммерческого использования.
Фактически, перед нами одноместный городской электрокар, в чем его преимущество? Отвечаем - в большом багажном отсеке. Его объем - 400 литров. При этом грузоподъемность сравнительно невелика - 150 килограмм. Интересный факт, производитель предполагает, что клиент будет не просто возить грузы, а пользоваться специальными фирменными органайзерами-боксами. Скорее всего этот транспорт будут использовать в доставке продуктов и и фастфуда.
 
Динамические характеристики следующие: максимальная скорость составляет всего лишь сорок пять километров в час, хотя от 8-сильного электродвигателя ждать большего не приходится. Зато запас хода сравнительно велик - 75 километров. Первыми странами, где фургон появится в продаже к концу года, станут Германия и Нидерланды. В течение следующего года географию продаж планируют расширить на все страны Европы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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