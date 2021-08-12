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12 авг 2021

В отечественном автомобильном мире произойдет технологический рывок

В отечественном автомобильном мире произойдет технологический рывок

Правительство РФ планирует активно заниматься развитием отрасли производства электромобилей и необходимой инфраструктурой.

Как сообщают «Известия» к 2024 году правительство намеривается обеспечить выпуск двадцати пяти тысяч электромобилей. Правда, здесь возникает логичный вопрос, а какие именно модели будут производиться в нашей стране – все зарубежные автопроизводители  лишь экспортируют свои электрокары на наш рынок, а отечественных разработок на данном поприще не так уж и много. На ум, пожалуй, приходит лишь проект Zetta, да  Кама-1.

Также к упомянутой дате будет построено около девяти тысяч зарядных станций по всей России. Четверть из них планируют сделать быстрыми» с мощностью 150 кВт. К 2030-му доля электронных транспортных средств в РФ должна составить не менее 10%,  а число зарядных станций достичь количества в 72 тысячи экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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