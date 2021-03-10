В Pagani готовятся представить заряженную модель Huayra

У предшественника Huayra, модели Zonda, была заряженная версия с индексом «R». Теперь настала пора обзавестись чем-то подобным и нынешнему спорткару

К сожалению, никаких подробностей о машине в Pagani не приводят. Сейчас в распоряжении СМИ есть только анонсирующий снимок, на котором изображена задняя часть спорткара. Заметно, что Huayra R оборудуют массивным антикрылом и аэродинамическим обвесом из облегченных материалов, скорее всего углепластика.

Что касается моторов, то здесь есть лишь версии. По одной из них спорткар оснастят доработанным мотором V12 от AMG. Предполагаемая мощность – более девятисот лошадиных сил. Однако, других подробностей по данному аспекту нет.