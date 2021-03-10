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10 мар 2021

В Pagani готовятся представить заряженную модель Huayra

В Pagani готовятся представить заряженную модель Huayra

У предшественника Huayra, модели Zonda, была заряженная версия с индексом «R». Теперь настала пора обзавестись чем-то подобным и нынешнему спорткару

К сожалению,  никаких подробностей о машине в Pagani не приводят. Сейчас в распоряжении СМИ есть только анонсирующий снимок, на котором изображена задняя часть спорткара. Заметно, что Huayra R оборудуют массивным антикрылом и аэродинамическим обвесом из облегченных материалов, скорее всего углепластика.

Что касается моторов, то здесь есть лишь версии. По одной из них спорткар оснастят доработанным мотором V12 от AMG. Предполагаемая мощность – более девятисот лошадиных сил. Однако, других подробностей по данному аспекту нет.

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