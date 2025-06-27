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27 июн 2025

В Подмосковье открылся испытательный полигон для «умных» дорог

В Подмосковье открылся испытательный полигон для «умных» дорог
Автор фото: Телематика

В Раменках появился современный испытательный полигон, который станет ключевым элементом в развитии интеллектуальной транспортной инфраструктуры в России. Объект площадью один гектар предназначен для комплексного тестирования передовых решений в сфере «умных» дорог

На территории полигона создана адаптивная зона с участками, оборудованными современной дорожной инфраструктурой. Покрытие и элементы обустройства могут трансформироваться под различные сценарии, позволяя моделировать реалистичные дорожные ситуации. Здесь будут отрабатываться технологии взаимодействия транспортных средств и интеллектуальных систем при разных скоростях, погодных условиях и интенсивности трафика.

Одно из важных направлений тестирования – это проверка работы специальных устройств, которые будут использоваться для обмена данными в транспортной отрасли. Речь идет о передаче информации даже в условиях отсутствия мобильной или спутниковой связи, что особенно важно для отдаленных и труднодоступных регионов. Кроме того, на полигоне будет испытываться интеллектуальная система по приему платы за проезд. Использование искусственного интеллекта позволит более эффективно бороться с нарушителями, скрывающими регистрационные знаки или применяющими средства подавления GPS-сигнала.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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