В Подмосковье открылся испытательный полигон для «умных» дорог

В Раменках появился современный испытательный полигон, который станет ключевым элементом в развитии интеллектуальной транспортной инфраструктуры в России. Объект площадью один гектар предназначен для комплексного тестирования передовых решений в сфере «умных» дорог

На территории полигона создана адаптивная зона с участками, оборудованными современной дорожной инфраструктурой. Покрытие и элементы обустройства могут трансформироваться под различные сценарии, позволяя моделировать реалистичные дорожные ситуации. Здесь будут отрабатываться технологии взаимодействия транспортных средств и интеллектуальных систем при разных скоростях, погодных условиях и интенсивности трафика.

Одно из важных направлений тестирования – это проверка работы специальных устройств, которые будут использоваться для обмена данными в транспортной отрасли. Речь идет о передаче информации даже в условиях отсутствия мобильной или спутниковой связи, что особенно важно для отдаленных и труднодоступных регионов. Кроме того, на полигоне будет испытываться интеллектуальная система по приему платы за проезд. Использование искусственного интеллекта позволит более эффективно бороться с нарушителями, скрывающими регистрационные знаки или применяющими средства подавления GPS-сигнала.