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14 ноя 2019

В Подмосковье станет больше дорожных камер

В Подмосковье станет больше дорожных камер

Как заявил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры МО Игорь Королев, в 2020 г. планируется установить в Московской области еще 600 стационарных камер

Чиновник привел статистику, в которой указывается, что на оборудованных системой фото- и видеофиксации дорогах снижается как количество ДТП, так и число пострадавших и погибших. Так, в 2019 г. в сравнении с прошлым годом на 26,4% снизилось количество ДТП в местах установки комплексов слежения, на 58% количество погибших и на 27,8% — пострадавших.

«Снижение смертности на оборудованных камерами участках в среднем составляет около 58%», — подчеркнул Королев. Напомним, что места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных с учетом данных о статистике аварийности участках дороги.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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