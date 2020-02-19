В Polestar предсказали будущее автомобильных мультимедийных систем

Шведская марка Polestar рассказала, как будут развиваться мультимедийные системы в её автомобилях в течение ближайших лет. Платформой по-прежнему останется Android, однако сам комплекс будет обладать уникальной персонализацией

Под этой фразой представители марки имели в виду следующее: в будущем всё окружение начнёт подстраиваться под водителя ещё до того, как он завел машину, например, считав данные с брелока Polestar Digital Key, автомобиль выберет нужный профиль, а получив подтверждение, даже составит план поездки, основываясь на предпочтениях владельца и прогнозе погоды. Экраны научатся реагировать на различные действия. Например, оснастив их датчиками приближения и следящими за взглядом камерами, можно будет автоматически контролировать яркость, а также предупреждать водителя, если он слишком долго не смотрит на дорогу.

Интересно, что нынешняя мультимедийка с интерфейсом Google Android HMI позволяет с сенсорного экрана активировать камеры кругового обзора, запускать приложения, управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход электроэнергии. Впрочем чем-то сверхудивительным это не является, практически большинство автомобильных комплексов обладают теми же самыми способностями.