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19 фев 2020

В Polestar предсказали будущее автомобильных мультимедийных систем

В Polestar предсказали будущее автомобильных мультимедийных систем
Автор фото: фирма-производитель

Шведская марка Polestar рассказала, как будут развиваться мультимедийные системы в её автомобилях в течение ближайших лет. Платформой по-прежнему останется Android, однако сам комплекс будет обладать уникальной персонализацией

Под этой фразой представители марки имели в виду следующее:   в будущем всё окружение начнёт подстраиваться под водителя ещё до того, как он завел машину, например, считав данные с брелока Polestar Digital Key, автомобиль выберет нужный профиль, а получив подтверждение, даже составит план поездки, основываясь на предпочтениях владельца и прогнозе погоды. Экраны научатся реагировать на различные действия. Например, оснастив их датчиками приближения и следящими за взглядом камерами, можно будет автоматически контролировать яркость, а также предупреждать водителя, если он слишком долго не смотрит на дорогу.

Интересно, что нынешняя мультимедийка с интерфейсом Google Android HMI позволяет с сенсорного экрана активировать камеры кругового обзора, запускать приложения, управлять климат-контролем, работой электронных систем безопасности, настраивать параметры рулевого управления и системы рекуперации энергии, а также контролировать расход электроэнергии. Впрочем чем-то сверхудивительным это не является, практически  большинство автомобильных комплексов обладают теми же самыми способностями.

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