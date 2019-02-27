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27 фев 2019

В Правительстве рассказали, насколько подорожает бензин

В Правительстве рассказали, насколько подорожает бензин

За первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7%. Причина — увеличение НДС с 18 до 20%.  При этом цены будут расти. В Правительстве  заявляют, что цена бензина в России в 2019 году вырастет не более чем на 4,3%

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак: «Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более». Также министр напомнил о ситуации, которая сложилась в мае 2018 года, когда цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительством были предприняты меры по сдерживанию цен, а также с 1 июля 2018 года снижены акцизы на бензин и дизельное топливо.

Подобные же меры могут быть применены и в этом году. Например, государство может компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной. Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы — его получат те компании, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Regnum

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