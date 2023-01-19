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19 янв 2023

В продажу стали поступать электрические "Москвичи"

В продажу стали поступать электрические "Москвичи"
Автор фото: фирма-производитель

В Москве, сразу в нескольких автосалонах, начались первые продаж электрических кроссоверов Москвич 3е

Сообщается, что кроссовер оснащен электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде — 410 км. Привод передний, полный не предусмотрен в принципе. Фактически, перед нами JAC Sehol E40X, на который был повешен отечественный "шильдик" - все машины собраны из машинокомплектов, которые поставляются из Китая.

Интересная ситуация сложилась с ценой - источники называют цифру в три с половиной миллиона рублей. Более того, есть информация, что столько стоит машина в базовом исполнении, то есть старшие комплектации будут стоить еще дороже. Разумеется, есть государственная субсидия, но даже с ней электрокар не будет дешевле двух с половиной миллионов рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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