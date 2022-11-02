В России будут делать дороги из резины

Композитные материалы на основе переработанных шин начнут широко использовать при строительстве российских федеральных трасс.

Сообщается, что данную технологию будут уже применять в следующем году – при ремонте магистралей в Тульской, Орловской и Курской областях. Через год же подобным способом начнут ремонтировать дороги Белгородской области.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день представители компании «Новые технологии строительства», которая и займется поставками нового материала, не говорят о преимуществах новшества, однако сообщают, что внедрение такой концепции позволит решить проблему переработки использованных шин, которых каждый год появляются сотни тысяч штук.