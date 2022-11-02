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2 ноя 2022

В России будут делать дороги из резины

В России будут делать дороги из резины

Композитные материалы на основе переработанных шин начнут широко использовать при строительстве российских федеральных трасс. 

Сообщается, что данную технологию будут уже применять в следующем году – при ремонте магистралей в Тульской, Орловской и Курской областях. Через год же подобным способом начнут ремонтировать дороги Белгородской области.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день представители компании «Новые технологии строительства», которая и займется поставками нового материала, не говорят о преимуществах новшества, однако сообщают, что внедрение такой концепции позволит решить проблему переработки использованных шин, которых каждый год появляются сотни тысяч штук.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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