В России будут выпускать китайский электрический кроссовер Voyah Free

В марте текущего года российская компания «Моторинвест» заявила о создании российского бренда электрокаров – Evolute. Было объявлено, что в течение трех лет фирма выпустит пять моделей

Были надежды, что в России появится свой полноценный производитель электрокаров, однако, сейчас мы понимаем – всем покажут продукты бейдж-инжиниринга. Дело в том, что под российским брендом будут скрываться китайские машины. К примеру, кроссовер Voyah Free – в Китае этот автомобиль ровно таким же названием продается под маркой Dongfeng.

Разумеется, будут и некоторые отличия. К примеру, в конфигурации для российского рынка кроссовер лишится пневмоподвески. Кроме того, до сих пор остаются неизвестными технические характеристки Voyah Free. На родине он предлагается как в полностью электрическом варианте с двумя электромоторами общей мощностью в 600 лошадиных сил. Существует и гибридная версия, где в паре с электрическими двигателями работает и 1,5-литровый ДВС, который вращает генератор для подзарядки батарей.