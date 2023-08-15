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15 авг 2023

В России чаще стали покупать кроссоверы

В России чаще стали покупать кроссоверы

Согласно сообщению «Автостат Инфо», доля продаж кроссоверов в России превысила 68%, заняв больше половины российского рынка

Отмечается, что за июль было приобретено 66 тыс. автомобилей данного сегмента. Это в 3.5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. 46 тыс. из общего числа приходится на кроссоверы китайских брендов. Это связано в первую очередь с появлением новых китайских брендов на российском рынке, которые открывают модельный ряд, начиная именно с кроссоверов.

В ТОП 10 самых продаваемых кроссоверов в России вошли Lada Niva, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Haval F7x и Haval F7 и Exeed LX. Как можно заметить, отечественный автомобиль только один, но на первом месте.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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