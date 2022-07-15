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15 июл 2022

В России хотят быстро отремонтировать все дороги

В России хотят быстро отремонтировать все дороги

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам дорожного строительства дал поручение правительству привести в нормативное состояние 85 процентов автомобильных дорог в стране

Сообщается, что на реализацию потребуется более тринадцати триллионов рублей. На данный момент профильные ведомства должны представить главе государства план необходимых действий.

Важный нюанс  - план должен учитывать несколько ключевых параметров:  техника и материалы должны быть, преимущественно,  российского производства. Также предполагается активное использование отечественных высоких технологий.

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