В России хотят быстро отремонтировать все дороги

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам дорожного строительства дал поручение правительству привести в нормативное состояние 85 процентов автомобильных дорог в стране

Сообщается, что на реализацию потребуется более тринадцати триллионов рублей. На данный момент профильные ведомства должны представить главе государства план необходимых действий.

Важный нюанс - план должен учитывать несколько ключевых параметров: техника и материалы должны быть, преимущественно, российского производства. Также предполагается активное использование отечественных высоких технологий.