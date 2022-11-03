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3 ноя 2022

В России и Белоруссии создадут единое ОСАГО

В России и Белоруссии создадут единое ОСАГО

На территории России и Республики Беларусь будет действовать единый полис ОСАГО. Соответствующий проект закона уже одобрен депутатами Парламентского собрания Союза России и Белоруссии

В чем преимущества подобного решения – унификация полиса позволит водителям двух стран не заботиться покупкой дополнительных страховых продуктов, например, «Зеленых карт».  К слову, РСА полностью поддерживает данную инициативу правительств.

Впрочем, все понимают, что для создания новой страховой базы понадобится очень много времени - предстоит унифицировать требования по тарифам, коэффициентам, влияющим на стоимость страховки, и лимитам возмещения в случае ДТП. На подготовку предполагается потратить весь 2023 год.

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