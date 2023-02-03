В России импортозаместят мультимедийные системы

Российский оператор сотовой связи, а по совместительству, производитель сотового оборудования - компания МТС займется выпуском мультимедийных систем для машин.

На сегодняшний день представители компании заявляют о готовности делать "мультимедийки" для российских и китайских машин. Все устройства будут оснащены сенсорным экраном, навигатором и другим программным обеспечением. Предусмотрена и интеграция со смартфонами на iOS и Android.

На сегодняшний день интерес к разработке МТС уже проявили две российские марки. «Соллерс», с прошлого года выпускающий машины под одноименным брендом, сообщил об активном тестировании «МТС Авто» с целью возможного внедрения в автомобили. В «Моторинвесте» же заявили, что уже применяют мультимедийную систему от МТС в серийных электроседанах Evolute i-Pro.