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3 фев 2023

В России импортозаместят мультимедийные системы

В России импортозаместят мультимедийные системы

Российский оператор сотовой связи, а по совместительству, производитель сотового оборудования - компания МТС займется выпуском мультимедийных систем для машин.

На сегодняшний день представители компании заявляют о готовности делать "мультимедийки" для российских и китайских машин. Все устройства будут оснащены сенсорным экраном, навигатором и другим программным обеспечением. Предусмотрена и интеграция со смартфонами на iOS и Android.

На сегодняшний день интерес к разработке МТС уже проявили две российские марки. «Соллерс», с прошлого года выпускающий машины под одноименным брендом, сообщил об активном тестировании «МТС Авто» с целью возможного внедрения в автомобили. В «Моторинвесте» же заявили, что уже применяют мультимедийную систему от МТС в серийных электроседанах Evolute i-Pro.

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