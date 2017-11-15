Летом этого года премьер-министр России пообещал всяческую поддержку развитию электротранспорта. Пока Минпромторг готовит новую «Стратегию развития автопрома», Минфин решил подсуетиться и опередить коллег первым заметным шагом.

Ведомство предложило освободить электромобили и гибриды от транспортного налога сроком на пять лет. Соответствующие поправки в Госдуму уже внесены на рассмотрение и в случае их принятия, владельцы экологичных автомобилей не будут платить налоги уже со следующего года.

Впрочем, депутаты могут и не принять поправки: региональные бюджеты формируются в том числе и из транспортного налога, а освобождение от его уплаты приведет к тому, что транспортный налог не будут платить владельцы Tesla, которые стоят у нас дороже 10 миллионов рублей, а также роскошных гибридов производства Porsche или Toyota, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уже заявил, что транспортный налог является региональным и определять льготы по нему должны местные власти, а не региональные. Кстати, в России есть один регион, где владельцы электромобилей не платят транспортный налог уже сегодня, это Московская область.