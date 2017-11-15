Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2017

В России могут отменить транспортный налог на электромобили

В России могут отменить транспортный налог на электромобили

Летом этого года премьер-министр России пообещал всяческую поддержку развитию электротранспорта. Пока Минпромторг готовит новую «Стратегию развития автопрома», Минфин решил подсуетиться и опередить коллег первым заметным шагом.

Ведомство предложило освободить электромобили и гибриды от транспортного налога сроком на пять лет. Соответствующие поправки в Госдуму уже внесены на рассмотрение и в случае их принятия, владельцы экологичных автомобилей не будут платить налоги уже со следующего года.

Впрочем, депутаты могут и не принять поправки: региональные бюджеты формируются в том числе и из транспортного налога, а освобождение от его уплаты приведет к тому, что транспортный налог не будут платить владельцы Tesla, которые стоят у нас дороже 10 миллионов рублей, а также роскошных гибридов производства Porsche или Toyota, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уже заявил, что транспортный налог является региональным и определять льготы по нему должны местные власти, а не региональные. Кстати, в России есть один регион, где владельцы электромобилей не платят транспортный налог уже сегодня, это Московская область.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model X

В Tesla появился «расслабляющий» режим движения

14 ноября 2017

Названы лидеры на рынке кроссоверов

14 ноября 2017

В России отзывают колесные диски трех брендов

14 ноября 2017
Toyota Prius

В Toyota предрекли скорое исчезновение автомобилей с ДВС

14 ноября 2017
Faraday Future FF91

Tata инвестировала в конкурента Tesla

14 ноября 2017
Nissan Skyline GT-R R32

Nissan Skyline GT-R R32 назвали лучшим автомобилем за всю историю NISMO

14 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 1 2 1