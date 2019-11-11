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11 ноя 2019

В России могут появиться новые скидки на ОСАГО

В России могут появиться новые скидки на ОСАГО

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО аккуратным водителям

«Усилия должны быть направлены на то, чтобы страховой приоритет по ОСАГО становился все более индивидуальным. Аккуратные водители должны платить меньше, неаккуратные водители — больше. Это нужно, чтобы мы за счет аккуратных водителей не компенсировали недостойную езду многих наших сограждан», — заявил парламентарий.

С похожей инициативой этой осенью выступило Министерство финансов. В ведомстве предложили разрешить страховым компаниям повышать стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения. Если документ получит зеленый свет, на стоимость ОСАГО повлияет проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу и вождение в пьяном виде. При этом нововведение не будет распространяться на штрафы, зафиксированные камерами ГИБДД.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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