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30 июн 2022

В России могут ввести кэшбек за поездки по платным трассам

В России могут ввести кэшбек за поездки по платным трассам

Согласитесь, приятно получать обратно часть своих денег, потраченных на покупку каких-либо вещей. Автомобилисты, к примеру, радуются кэшбеку с заправок и мойки. К слову, скоро у них появится еще один повод для радости.

Как сообщает "Интерфакс", операторы платных дорог договорились о внедрении системы  компенсаций за проезд. Кэшбек планируют запустить уже в июле этого года. Самое интересное, субсидии операторам трасс выплатит Минтранс и Автодор.

 Каким будет размер кешбэка, пока не сообщается, но уже известно, что работать он будет на следующих дорогах -  М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД Московской области.

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