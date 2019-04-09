В России может исчезнуть договор купли-продажи авто

Через два года в России может появиться электронный аналог договора купли-продажи автомобилей. Нововведение станет продолжением системы электронных ПТС

Об этом заявил генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с заинтересованными ведомствами. «Думаю, что в перспективе полутора-двух лет это может появиться. Речь пока идет только об автомобилях», — сказал Минкин.

Минкин также заявил, что работа ведется в инициативном порядке. Также бизнесмен заявил о некоторых технических сложностях, которые еще предстоит решить. По его словам, в настоящее время много вопросов к электронной подписи, которая в России не очень распространена." Очень надеюсь, что когда-нибудь применение электронной подписи станет общепринятой практикой и, например, смартфон сможет выполнять функцию электронной подписи, идентифицируя подписанта по различным параметрам".