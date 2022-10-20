В России начались продажи электромобили Evolute

В Москве открылся первый автосалон бренда Evolute – российской компании, которая производит на липецком заводе «Моторинвест» перелицованные китайские электрокары.

На данный момент в шоу-руме и на официальном сайте марки представлена только одна модель – седан седан i-Pro. К слову, почти за три миллиона рублей вы получаете китайский седан марки Dongfeng. Машина оснащена 163-сильным электромотором. Аккумулятор имеет емкость в 53 киловатт-часа. Одного заряда батареи хватает на 420 километров.

Позже на конвейер липецкого «Моторинвеста» встанут и другие модели. Это кроссовер Evolute i-Joy (он же Dongfeng Seres 3), кросс-купе i-Jet (Seres SF5 образца 2019 года) и минивэн i-Van. К сожалению, его аналог из Поднебесной неизвестен.