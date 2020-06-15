В России начало дорожать топливо

С наступлением лета розничные цены на бензин и дизельное топливо в России начали расти. За период с 1 по 8 июня они увеличились на 6 и 3 копейки соответственно: до 44,92 и 47,74 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 5 копеек, до 42,47 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек, до 45,93 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки, до 52,1 рубля за литр.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 45 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего он подорожал в Кызыле — на 1,8%, Курске — на 1,4% и Тамбове — на 1,0%. Снижение цен было зафиксировано лишь в Калининграде — на 0,1%. Если же говорить о росте цен на бензин за весь период с начала 2020 года, то он составил 0,4%. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 вырос в цене на 0,3%. Дизельное топливо подешевело на 0,1