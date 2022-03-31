В России начинают легализовывать «параллельный импорт» запчастей

Запасные части для автомобилей могут войти в список товаров, на которые распространяется схема так называемого «параллельного импорта». Сам механизм уже приведен в действие постановлением правительства от тридцатого марта

Пока все работает юридически – Минпромторгу еще предстоит составить перечень товаров, которые могут быть поставлены в нашу страну по новым механизмам. Впрочем, уже не раз проходили слухи о том, что в него планируется включить и запасные части для разных видов транспорта (в первую очередь грузовой и спецтехники). Эксперты называют этот шаг «спасением для отрасли», так как без запчастей техника просто начнёт останавливаться.

Сам «параллельный импорт» предполагает, что в Россию можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя. До последних дней эти действия расценивались как преступление, и карались большим штрафом на сумму до пяти миллионов рублей.