Автомобильный портал Motorpage
31 мар 2022

В России начинают легализовывать «параллельный импорт» запчастей

В России начинают легализовывать «параллельный импорт» запчастей

Запасные части для автомобилей могут войти в список товаров, на которые распространяется схема так называемого «параллельного импорта». Сам механизм уже приведен в действие постановлением правительства от тридцатого марта

Пока все работает юридически – Минпромторгу еще предстоит составить перечень товаров, которые могут быть поставлены в нашу страну по новым механизмам. Впрочем, уже не раз проходили слухи о том, что в него планируется включить и запасные части для разных видов транспорта (в первую очередь грузовой и спецтехники). Эксперты называют этот шаг «спасением для отрасли», так как без запчастей техника просто начнёт останавливаться.

Сам «параллельный импорт» предполагает, что в Россию можно будет ввозить товары без разрешения правообладателя.  До последних дней эти действия расценивались как преступление, и карались большим штрафом на сумму до пяти миллионов рублей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Peugeot закроет свой завод в Калуге?

31 марта 2022

Китайских рабочих добровольно запрут на автомобильных заводах

31 марта 2022

Новое поколение Toyota Crown покажут в мае

31 марта 2022

Московские троллейбусы окончательно преданы забвению

31 марта 2022
Bugatti Centodieci

Bugatti запускает производство спорткара Centodieci

31 марта 2022

Какое будущее у автомобильных выставок в Москве?

30 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) прикроет геральдическим щитом
Тест драйв
28 марта 2022

Cadillac XT4
"Прикроет геральдическим щитом"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 3 3