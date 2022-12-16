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16 дек 2022

В России начнут строить дороги с подогревом

В России начнут строить дороги с подогревом

Ученые Пермского политехнического университета разрабатывают технологию подогрева автомобильных дорог. Безусловно, применение таких решений на практике увеличит стоимость строительства самих дорог, однако, они окупятся в процессе эксплуатации самого полотна.

Инженеры заявляют, что дороги с подогревом не потребуют, например, уборки снега с реагентами, которые сами по себе не всегда являются эффективными.  Что касается самой технологии, то она будет основана на прокладке специальных нагревателей и датчиков между слоями самого дорожного полотна

Сам проект еще требует доработки, но уже заявлено, что вся система подогрева будет в режиме реального времени реагировать не выпадение осадков благодаря, взаимодействую с метеослужбами.

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