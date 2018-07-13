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13 июл 2018

В России нашли почти 6,5 тысяч глючных Jeep и Chrysler

В России нашли почти 6,5 тысяч глючных Jeep и Chrysler
Автор фото: фирма-производитель

В России вновь отзывают автомобили Jeep и Chrysler. Мы уже привыкли к сервисным кампаниям из-за дефектов в подушках безопасности или «автоматам», но с таким заводским браком сталкиваемся впервые

Российские отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) уведомило Росстандарт об отзыве 461 автомобилей Chryler и 5988 автомобилей Jeep разных моделей, которые были проданы в нашей стране с марта 2003 года по декабрь 2015 года.

В сообщении говорится о том, что «программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных CAN-C вышла из строя. Если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание. Оно выводит из строя шину CAN-C, а запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется».

По сути, при активации круиз-контроля на скорости ниже заданной из-за глюка программного обеспечения происходит выход из строя практически всей электроники. Вновь работать она начинает только после перезапуска двигателя. На отзываемых автомобилях будет перепрограммирован электронный блок управления двигателем, все работы будут бесплатными для владельцев.

Заодно FCA объявил об отзыве одного Jeep Liberty, проданного в марте 2013 года. На нижних рычагах задней подвески может возникнуть коррозия, что приводит к возникновению трещин в них. На машине бесплатно заменят задние нижние рычаги.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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