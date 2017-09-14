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14 сен 2017

В России нашли опасные Jeep и Chrysler

В России нашли опасные Jeep и Chrysler
Автор фото: фирма-производитель

Бракованные подушки безопасности Takata, их крупнейшего поставщика для автомобильной промышленности, стали головной болью для всех автопроизводителей. На этот раз российское отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles обнаружило у нас в стране 3423 Jeep Wrangler и Chrysler 300 с подушками, подлежащими замене.

Под сервисную кампанию подпали автомобили, проданные с апреля 2004 года по май 2013 года. В сообщении, которое FCA направила в Росстандарт говорится о том, что газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности.

На транспортных средствах будет проведена замена газогенератора подушки безопасности. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Дилеры проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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