Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2022

В России официально представили марку Voyah

В России официально представили марку Voyah
Автор фото: фирма-производитель

Липецкая компания «Моторинвест», известная своими электрокарами Evolute, объявила о получении статуса официального импортёра марки Voyah

«Бренд Voyah призван обеспечить своим взыскательным клиентам концептуально новый уровень опыта использования интеллектуальных технологий на новых видах энергии и привнести в их жизнь ещё больше эксклюзивного качества для современного образа жизни» - говориться в официальном сообщении «Моторинвеста».

К сожалению, на сегодняшний день мы не знаем ни даты начала продаж автомобилей Voyah, ни, собственно, модельного ряда. Впрочем, с большой долей вероятности к нам привезут кроссовер Free. В Китае данная модель оснащается силовыми установками мощностью до 490 л.с. и может проехать без подзарядки до 720 километров

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Соболя NN

Раскрыта информация о новом турбодизеле ГАЗ

24 ноября 2022

Российский завод Nissan передали Nami

24 ноября 2022

На заводе «Москвич» запустилось производство автомобилей

24 ноября 2022

Когда рынок автомобилей вернется на докризисный уровень?

23 ноября 2022
Jeep Compass

Jeep Compass обзавелся новым двигателем

23 ноября 2022
Suzuki Ciaz

В Россию приехал Suzuki Ciaz

23 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"

Написано новостей:

3 1 9 0 9