В России официально представили марку Voyah

Липецкая компания «Моторинвест», известная своими электрокарами Evolute, объявила о получении статуса официального импортёра марки Voyah

«Бренд Voyah призван обеспечить своим взыскательным клиентам концептуально новый уровень опыта использования интеллектуальных технологий на новых видах энергии и привнести в их жизнь ещё больше эксклюзивного качества для современного образа жизни» - говориться в официальном сообщении «Моторинвеста».

К сожалению, на сегодняшний день мы не знаем ни даты начала продаж автомобилей Voyah, ни, собственно, модельного ряда. Впрочем, с большой долей вероятности к нам привезут кроссовер Free. В Китае данная модель оснащается силовыми установками мощностью до 490 л.с. и может проехать без подзарядки до 720 километров